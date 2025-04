Donald Trump bazı ülkeler beni arıyor popomu öpüyorlar

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendini de ülkesini de rezil etmeye devam ediyor. Diplomatik teamülleri altüst etmeyi seven Trump bu kez edep sınırlarını da aştı ve "Bazı ülkeler beni arıyor, popomu öpüyorlar… " dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın edep sınırlarını aşan sözleri dünya gündemine bu video ile düştü. Donald Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında diplomasi diline rahmet okutan şu sözleri sarfetti;

-"Bazı ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir [ticaret] anlaşması yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor"