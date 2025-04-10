Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı Rezan Epözdemir mezarda olanı anlattı

İSTANBUL Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi davası bugün başlarken, mezarında yaşananlar şoke etmişti. Ailenin avukat Rezan Epözdemir mesajı aldıklarını ve korkmadıklarını söyledi.

İSTANBUL Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması yapılan Mattia Ahmet Minguzzi davası sancılı başladı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı dava gününde tahrip edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

VERİLEN MESAJI ALDIK...

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlık saldırısını şöyle yorumladı:



-Ahmet Minguzzi'nin ailesi, suça sürüklenen çocukların yakınları tarafından 2 aydır sistematik şekilde tehdit ediliyor. Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Biz o mesajı aldık, korkmuyoruz.