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POLİTİKA

Özgür Özel'e Şişli mitinginde prompter azizliği: Ne anlatıyordum ben

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli mitinginde konuşurken prompter bozulunca ne diyeceğini bilemedi. Özel'in "ne anlatıyordum ben" sözleri kendisini dinleyen kalabalığı güldürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı.

Özel, İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen miting sırasında konuşurken “prompter” (konuşma metninin geçtiği cam) bozulunca zor anlar yaşadı.

Özel kısa bir duraksamanın ardından yanındakilere dönerek, “Ne anlatıyordum ben?” diye sordu. CHP Genel Başkanı'nın bu anı, miting alanındaki vatandaşlar tarafından kahkahalarla karşılandı.

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