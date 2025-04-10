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Kars'ta 'yan baktın' cinayeti güvenlik kamerasında

Kars'ta bir kafeteryada uzman çavuş Selman K.'nın kendisine yan baktığını iddia ettiği Yakup Aydın'ı vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kars'ta yan bakma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 6 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi.

İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı.  Kasten öldürme suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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