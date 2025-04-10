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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin perde arkası bir çete var 100 bin lira için...

İSTANBUL Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi davasının ilk duruşması başlarken korkunç cinayetin perde arkası konuşuluyor. Cem Küçük, "Barış boyun" çetesine dikkat çekti... Ekol TV spikeri ise cinayeti işleyen gençlerin akıl sağlına bakılması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması yapılan Mattia Ahmet Minguzzi davası sancılı başladı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı dava gününde tahrip edilirken, medyanın gündemine de bu olay yerleşti. 

Küçük çocuklar çetesi... 

Ekol TV'deki yayında da Mattia Ahmet Mihguzzi cinayeti konuşuldu. Gazeteci Cem Küçük şu bilgileri verdi:
-Barış Boyun diye bir çete var. Bunlar, parayla adam öldüren, vuran kişiler. Hep genç çocuklar... 100 bin lira, 200 bin lira... Kolay para. Yasa dışı bahis ve mafya operasyonları çok önemli.

5 kez bıçaklamışlar...

Ekol TV Gündem programının sunucusu Zeliha Saraç "Burada çocukların akıl sağlığına bakılması lazım. 1 değil, 5 kez bıçaklama yapmışlar" diyerek vahşetin psikolojik boyutuna dikkat çekti. 

Cem Küçük de "Türkiye'de bazı anne babalarda uyuşturucu ve alkol kullanımı yaygın. Burada, bu aileler tespit edilmeli; o çocuklar erken yaşta alınmalı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilmeli. Taksim'de ve Bakırköy sahilinde bu çocuklardan çok var." dedi. 

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