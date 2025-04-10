Mattia Ahmet Minguzzi davası ilk duruşma kötü başladı savcı yaş tespiti istedi

İSTANBUL Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası mezarına düzenlenen saldırı sebebiyle kötü başladı. İlk duruşması yapılan davaya ünlü isimler aileye destek olmak için katıldı. Davada savcı, Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarının yaş tespitini istedi. Mahkeme 8 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Dava günü Ahmet Minguzzi'nin mezarının talan edilmesi tepki yarattı. Sıkıntılı başlayan davanın ilk duruşmasına Belçim Bilgin gibi isimler de katıldı.

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün yapıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürdü.

SAVCI YAŞ TESPİTİ İSTEDİ

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti.

Rezan Epözdemir'den açıklama

Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın ilk duruşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katıldı.

AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

DAVANIN İLK GÜNÜ KÖTÜ BİR OLAYLA BAŞLADI

Ahmet Minguzzi'nin mezarına ilk duruşmanın olduğu gün saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.