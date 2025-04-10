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Şimşek: Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız

Şimşek: Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul’da düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu’nda, Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesini artırmak ve enflasyonu düşürmek için yapısal reformların öncelikli gündem olduğunu vurguladı.

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 Fiyat istikrarını sağlamak için güçlü bir iradeyle çalıştıklarını dile getiren Şimşek, “Enflasyonu kalıcı biçimde aşağı çekme konusunda son derece kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmaya ve enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlamaya yönelik politikalarının merkezine reformları koyduklarını vurguladı. İstanbul’da düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu’nda konuşan Şimşek, makroekonomik istikrarın ancak güçlü ve kararlı reform adımlarıyla sağlanabileceğini ifade etti.

“ÜRETİM ARTIŞI İÇİN REFORM ŞART”

Bakan Şimşek, konuşmasında ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına verimlilik odaklı ve üretimi teşvik edici bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bazı reformları hayata geçirmek artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldi. Üretim kapasitesini artırmadan, sağlıklı ve dengeli bir büyüme sürecinden bahsetmek mümkün değil” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ”

Fiyat istikrarını sağlamak için güçlü bir iradeyle çalıştıklarını dile getiren Şimşek, “Enflasyonu kalıcı biçimde aşağı çekme konusunda son derece kararlıyız. Para ve maliye politikaları bu hedef doğrultusunda eşgüdüm içinde yürütülecek” diye konuştu.

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