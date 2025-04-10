Fatih Erbakan'dan yolsuzluk soruşturmalarında ayrımcılık iddiası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eğer kim bir yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa hangi partiden olursa olsun bunun ortaya çıkarılması, sonuna kadar üzerine gidilmesi ve gereken cezaya çarptırılması gerekir." dedi.

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Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaralananlara acil şifalar diledi.

Türkiye'de iktidara ayrı, muhalefete ayrı hukuk uygulandığını ileri süren Erbakan, "Biz kimsenin kefili değiliz. Eğer kim bir yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa hangi partiden olursa olsun bunun ortaya çıkarılması, sonuna kadar üzerine gidilmesi ve gereken cezaya çarptırılması gerekir. Ancak AK Parti dönemine ilişkin belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının üzerine gitmeyip sadece muhalefet belediyelerinin yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin üzerine giderseniz bu çifte standart ve adaletsizlik olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, bir fiil suçsa herkes için suç olması, suç değilse de hiç kimse için suç olmaması gerektiği görüşünü aktararak, "Yolsuzluk mu var sonuna kadar gidilsin, hırsızlık mı var en derinine inilsin. Ama soruşturmalarda, görevden almalarda, yargılamalarda adaletten ayrılmasın, çifte standart uygulanmasın. AK Parti'liye başka, DEM Parti'liye başka, CHP'liye başka hukuk uygularsanız bunun adı hukuk olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yaptığı boykot çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, "Yerli üretim yapan, sahipliği yerli olan, bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayan firmaların boykot edilmesi kendi kendimize zarar vermektedir. Bu zaten dibe vuran ekonomimizi daha da kötü bir noktaya götürmekten başka bir işe yaramıyor." diye konuştu.