Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan komediye 8 film vizyona girecek. Christopher Nolan'ın 2010 yapımı ünlü bilim kurgu ve aksiyon filmi "Başlangıç" yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Christopher Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drop: Kabul Et veya Reddet", gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Abone ol

Christopher Nolan'ın 2010 yapımı ünlü bilim kurgu ve aksiyon filmi "Başlangıç" yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film, "83. Akademi Ödülleri"nde 4 Oscar kazanmıştı.

Film, çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkararak çalmasını anlatıyor.

"Amatör"

Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan'ın rol aldığı "Amatör", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği ve Gary Spinelli'nin kaleme aldığı film, karısının Londra'daki terör saldırısında öldürülmesiyle hayatı altüst olan bir adamın hikayesini konu ediyor.

"Drop: Kabul Et veya Reddet"

Christopher Landon'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drop: Kabul Et veya Reddet" filminin senaryosu, Jillian Jacobs ve Chris Roach imzası taşıyor.

Filmde, Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Gabrielle Ryan ile Ed Weeks rol aldı.

Gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul anne Violet'ın, telefonuna gelen anonim mesajlar sonrası dehşet bir hal alan yaşamını konu ediyor.

"Armand"

Halfdan Ullmann Tondel'in yazıp yönettiği "Armand", okulların kapanmasına sayılı günler kala, 6 yaşındaki Armand ile en yakın arkadaşı Jon hakkında bir suçlama yapılması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Dram türündeki filmde, Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Thea Lambrechts Vaulen, Endre Hellestveit ve Oystein Roger rol aldı.

"Fena Halde Fiorella"

Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Zinar Ataman ve Omid Darvishi'nin oynadığı "Fena Halde Fiorella"yı Mehmet Yamak yönetti.

Dram filminde, sokaklarda büyümüş bir grup arkadaşın, çalıştıkları mezarlıkta zengin bir adamla tanışmalarıyla gelişen olaylar izleyiciye sunuluyor.

"Tohatlıyız Heri"

Komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Tohatlıyız Heri"nin yönetmenliğini Yasin Acun üstlendi.

Tokat'ta bakırcılık yapan Mehmet'in, sevdiği kadın Hediye'ye kavuşma çabasını anlatan filmde, Kürşat Akgül, Nursel Özdemir ve Ahmet Durmaz rol aldı.

"Hamia: Muskanın Cinn-i"

Bülent Orçin'in çektiği "Hamia: Muskanın Cinn-i", cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını işliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda, Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin, Orkun Özcan, Uğur Ayhan ve Aleyna Özcan yer alıyor.

Haftanın animasyon filmi

Vladimir Sakov'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", Çok Uzak Krallık'ta kedileriyle yaşayan cadı Yaga'nın hikayesini izleyiciye taşıyor.

Kayıp kitabı bulmak için zorlu maceraya atılan Cesur Yaga ve dostlarının hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:

"Kızıl saçlı Cesur Yaga, mucit kedisi ve neşeli dostlarıyla masalsı bir krallıkta, küçük bir kulübede yaşar. Sihirde ustalaşmaya çalışan Cesur Yaga, amacına ulaşabilmek için kayıp Sihir Kitabı'nı bulmak zorundadır ama kitap, yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınmıştır. Yaga ve arkadaşları, kayıp büyü kitabını bulmak için zorlu bir maceraya atılır."