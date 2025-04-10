Enerjisa Üretim'den rüzgar enerjisi sektöründe dev imza

Enerjisa Üretim, Nordex Group ile rüzgar enerjisi sektöründe tedarik, kurulum ve türbin bakım anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, 410 megavatlık Edirne RES ve 340 megavatlık Balkaya RES projelerinde kullanılacak 108 türbin Nordex Group tarafından Türkiye'de üretilecek.

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İmza töreni, WindEurope 2025 Rüzgar Enerjisi Yıllık Etkinlikleri'nin gerçekleştiği Bella Center'da yapıldı.

Törene, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Mert Yaycıoğlu, Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, Nordex Group Windpower CEO'su Jose Luis Blanco, Nordex Group Avrupa Bölgesi CEO'su İbrahim Özarslan, Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay ve Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Bölge Satış Direktörü Mutlu Sevimli katıldı.

Enerjisa Üretim tarafından yapımı gerçekleştirilecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2024) projelerini kapsayan anlaşma kapsamında, 410 megavatlık Edirne rüzgar enerjisi santrali (RES) ve 340 megavatlık Balkaya RES projelerinde kullanılacak 108 türbin Nordex Group tarafından Türkiye'de üretilecek.

2027'de tamamlanması planlanan Edirne RES ve Balkaya RES'in yılda yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelen ihtiyacı karşılaması ve yaklaşık 1,5 milyon ton karbon emisyonunu engellemesi bekleniyor.

Halihazırda 29 santrali ve yaklaşık 4 bin megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4,2’sini karşılayan Enerjisa Üretim, yapım aşamasındaki santralleriyle birlikte 5 bin megavatı aşan kapasitesini 2028 yılı sonuna kadar 6 bin 250 megavata ulaştırmayı hedefliyor.

Şirketin 2030 hedefinde ise 7 bin 500 megavat seviyesine ulaşarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığında ve karbon nötr bir geleceğin inşasında rol model olma misyonu bulunuyor.

'Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak bizim için bir sorumluluk '

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEKA RES-2024 yarışmasında elde edilen başarının, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Toplam 750 megavatlık Edirne RES ve Balkaya RES projeleriyle Türkiye'nin rüzgar potansiyelini etkin şekilde kullanmasına katkı sağlanacağını belirten Bayçöl, 'Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda gelecek nesiller için duyduğumuz bir sorumluluktur. Bugün 29 santralimizle ülke tüketiminin yaklaşık yüzde 4,2'sini karşılıyoruz. Bu üretim miktarı özel sektör oyuncuları arasında yüzde 7,4 pazar payını temsil ediyor. Yatırımlarımız tamamlandığında, toplam rüzgar kurulu gücümüz 2 bin 500 megavati aşacak ve böylece Türkiye'deki toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 10’unu tek başına oluşturacağız. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak bizim için bir sorumluluk.' diye konuştu.

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay da Enerjisa Üretim'in YEKA RES-2024 ihalesinde kazandığı iki projeye dahil olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'YEKA RES-2024 kapsamında kazanılan iki proje için Nordex türbinlerinin bileşenlerini ağırlıklı olarak Türkiye'de üreteceğiz, bu da yerel üretime ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak. Bu türbinlerin bileşenleri YEKA RES-2024 kapsamında yer alan yönetmeliğin yerlilik kriterlerine uyumlu olarak üretilecektir.' değerlendirmesinde bulundu.