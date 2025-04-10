Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı sebep Flaş Haber çıktı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Polis ekipleri, telefon ve bilgisayarlarına el koyduğu her iki gazetecinin de evinde arama yaptı. Soykan ve Ağırel, "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan flaş gözaltıya ilişkin açıklama geldi. Gözaltı sebebi Flaş Haber kanalının devriymiş...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınma sebepleri arasında şüphelilerin delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimali gösteriliyor.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı belirtildi. Gözaltı süresinin 24 saat olduğu ancak bu sürenin savcılık kararıyla uzatılabileceği belirtiliyor.

Savcılıktan gözaltı açıklaması sebep FLAŞ Habermiş...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklaması şöyle:

-"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7258 sayılı yasaya muhalefet ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat AĞIREL ve Timur SOYKAN isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı , arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."