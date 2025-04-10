Macron’dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm için adım atılabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini belirtti. Macron, bu adımın haziran ayında düzenlenecek iki devletli çözüm konulu uluslararası konferans çerçevesinde atılabileceğini ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, gelecek aylarda, özellikle haziran ayında düzenleyecekleri iki devletli çözüm konferansının ardından Filistin devletini tanımayı düşündüklerini söyledi.

Macron, Mısır’a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi. "(Filistin’i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYABİLİRİZ"

Macron, Filistin’i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan’da Mısır’a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 2024’te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa’da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.