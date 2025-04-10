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Şaban Sevinç fena küplere bindi! Fatih Altaylı'ya sert sözler

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları üzerine Fatih Altaylı'nın yorumlarına sert bir şekilde karşılık veren Şaban Sevinç, sosyal medya üzerinden "Fatih Altaylı denilen yavşak yine bana çatmış" dedi.

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CHP kurultayında son anda adaylığı kaçıran Berhan Şimşek'in tartıştığı gazeteci Fatih Altaylı ile şimdi de Şaban Sevinç arasında hararetli bir tartışma patlak verdi. Altaylı'nın eleştirisine meslektaşı Sevinç'ten sert karşılık geldi.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları üzerine Fatih Altaylı'nın yorumlarına sert bir şekilde karşılık veren Şaban Sevinç, sosyal medya üzerinden "Fatih Altaylı denilen yavşak yine bana çatmış" dedi.

Sevinç, Altaylı'nın "CHP umurunda değil, karakteri budur" şeklindeki sözleriyle de Altaylı'nın geçmişine yönelik eleştirilerde bulundu. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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