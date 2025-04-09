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Bahçeli paylaşımı sonrası tutuklanmıştı: Astrolog Hilal Saraç tahliye oldu

Bahçeli paylaşımı sonrası tutuklanmıştı: Astrolog Hilal Saraç tahliye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği için tutuklanan astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye edildiğini duyurdu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda rutin kontroller için hastaneye gitmiş ve kalp kapakçığı değiştirilmişti.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yaşanan bu gelişmenin duyurulmasının ardından astrolog Hilal Saraç, tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Hilal Saraç, MHP liderinin sağlık durumuyla alay etmişti.

"VALLA SEÇİMİ GÖRMEZ"

Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

HİLAL SARAÇ TAHLİYE OLDU

Saraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saraç, yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

Tahliye haberini sosyal medya üzerinden paylaşan Saraç, "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerinde bulundu.

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