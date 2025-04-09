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Thomas Müller Süper Lig'e mi gelecek?

Thomas Müller Süper Lig'e mi gelecek?

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Thomas Müller'in Süper Lig'e gelme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

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16 yıldan beri formasını giydiği Bayern Münih ile birçok başarıya imza atan Thomas Müller için yeni gelişmeler yaşandı.

Bavyera ekibi, yaz aylarında sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. 

THOMAS MÜLLER VEDA EDİYOR

Bayern Münih, Thomas Müller'in yaz aylarında bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Alman basınında yer alan haberde; 16 seneyi aşkın bir süredir takıma önemli hizmetleri olan tecrübeli futbolcuya yakışır bir veda ile yolların ayrılacağı aktarıldı.

Yönetimin, Thomas Müller ile birlikte birkaç isimle daha yolları ayırarak takımı gençleştireceği ifade edildi.

SÜPER LİG İHTİMALİ

Thomsa Müller için yeni adres konusunda iki ihtimalin daha yüksek olduğu belirtildi. Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı bilinen Alman yıldızın MLS veya Süper Lig seçeneklerinin bulunduğu iddia edildi.

Türk kulüplerinin Thomas Müller ile yaz aylarında masaya oturabileceği belirtildi.

KAYNAK: STAR

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