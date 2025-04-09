BIST 9.276
DOLAR 37,98
EURO 41,73
ALTIN 3.781,08
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nde bir binanın çatısının çökmesi nedeniyle yaşanan can kayıpları dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da dün "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu 113 kişi yaşamını yitirmiş, enkazdan çıkarılan 255'i aşkın yaralı hastanelere kaldırılmıştı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrenciler marketten aldıkları tavuk dönerden zehirlendi
Öğrenciler marketten aldıkları tavuk dönerden zehirlendi
Trump'ın vergi kararları sonrası Türkiye'nin kapısını çaldılar
Trump'ın vergi kararları sonrası Türkiye'nin kapısını çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesi Beştepe'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesi Beştepe'de görüşecek
Galatasaray kaleci transferini bitirdi iddiası
Galatasaray kaleci transferini bitirdi iddiası
İBB soruşturmasında Mahir Polat hakkında flaş karar!
İBB soruşturmasında Mahir Polat hakkında flaş karar!
Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı
Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı
Emre Kongar'dan İpek Özbey'e RTÜK tepkisi
Emre Kongar'dan İpek Özbey'e RTÜK tepkisi
Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ davasında ilk duruşma tarih belli oldu! Silivri sürprizi
Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ davasında ilk duruşma tarih belli oldu! Silivri sürprizi
Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!
Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren annenin cezası belli oldu
Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren annenin cezası belli oldu
Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı
Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı