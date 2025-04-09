BIST 9.276
DOLAR 38,01
EURO 42,10
ALTIN 3.763,77
HABER /  GÜNCEL

İBB soruşturmasında Mahir Polat hakkında flaş karar!

İBB soruşturmasında Mahir Polat hakkında flaş karar!

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

Abone ol

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verilmişti. 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan Polat, sağlık problemleri yaşıyordu.

SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYORDU

İki damarında tıkanıklık olan ve dört kez anjiyo geçiren Polat’ın, toplam altı stenti bulunuyordu.

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bir önceki gün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında Polat hakkında, konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliye ilişkin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı
Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı
Emre Kongar'dan İpek Özbey'e RTÜK tepkisi
Emre Kongar'dan İpek Özbey'e RTÜK tepkisi
Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ davasında ilk duruşma tarih belli oldu! Silivri sürprizi
Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ davasında ilk duruşma tarih belli oldu! Silivri sürprizi
Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!
Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren annenin cezası belli oldu
Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren annenin cezası belli oldu
Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı
Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı
Suriyeli adamın korkunç sonu! Ceset öyle bir yerden çıktı ki... 'Kocam kayıp' diyen eş de gözaltına alındı
Suriyeli adamın korkunç sonu! Ceset öyle bir yerden çıktı ki... 'Kocam kayıp' diyen eş de gözaltına alındı
Balkondan düşüp ölen doktor için tören yapıldı! Evdekiler uyanmasın diye...
Balkondan düşüp ölen doktor için tören yapıldı! Evdekiler uyanmasın diye...
Gaziantep'e Avrupa'dan büyük ödül
Gaziantep'e Avrupa'dan büyük ödül
ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç
ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç
Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz! Ali Mahir Başarır'ın Trump Erdoğan sözleri yok artık dedirtti!
Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz! Ali Mahir Başarır'ın Trump Erdoğan sözleri yok artık dedirtti!