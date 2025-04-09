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Balkondan düşüp ölen doktor için tören yapıldı! Evdekiler uyanmasın diye...

Balkondan düşüp ölen doktor için tören yapıldı! Evdekiler uyanmasın diye...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi. Doktor hastaneden gelen telefonu evdekiler uyanmasın diye balkona çıkarak yanıtlamış, ve o sırada düşüp ölmüştü.

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Yoğun bakım uzmanı Hamdi Oğrağ'ın (45) cenazesi, görev yaptığı Kepez Devlet Hastanesi'nin önüne getirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Oğrağ'ın gerek asistanlığı gerekse uzmanlık görevi süresince hastalarından, birlikte çalıştığı arkadaşlarından ve amirlerinden övgü alan biri olduğunu belirtti.

Doktorluğun herkese nasip olmayacak bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Hekim olmak zordur. Hekimin verdiği sınavı diğer meslek birimleri vermiyor. Bizler çok sınavlardan geçerek buralara geliyoruz. Kendi ailemizi, çocuklarımızı düşünmeden, hep yanımızdakilerin hayatlarını, sağlıklarını düşünen insanın adıdır hekim." diye konuştu.

Törene, aynı hastanede kardiyolog olarak görev yapan eşi Gülsüm Oğrağ, meslektaşları, aile yakınları ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan da katıldı.

Cenaze, ailesinin ve meslektaşlarının gözyaşları arasında memleketi Muğla'ya götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Dün icapçı olduğu belirtilen Hamdi Oğrağ, gece gelen telefona bakmak için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düşmüş, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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