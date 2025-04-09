Hasan İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun yazlık evinden ne çıktı Özel açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'nda bulunun evinde jandarma arama yapmıştı. CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e yaptığı açıklamada, Hasan İmamoğlu ile birlikte Dilek İmamoğlu'nun Bodrum'daki yazlığında da arama yapıldığını anlattı.

EVDEN NELER ÇIKTI?

Özel, Hasan İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun yazlık evlerinden neler çıktığını şu sözlerle açıkladı:



- "Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde.

-Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş.

-Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."