Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken kapanacağına yönelik iddialara ilişkin konuştu. Tekin "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şu anda gelecek eğitim öğretim yılının akademik takvimi üzerinde çalıştıklarını ve bir ay içerisinde takvimi ilan edeceklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı o takvime göre yürüyecek. Biz işlerimizi planlı programlı yapıyoruz. Onu yazanlar gibi böyle kaos üretecek mantıkla çalışma yürütmüyoruz." dedi.

Okulların bu yıl erken kapanacağına yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil, kaotik bir düşünceye sebebiyet vermek ya da tembellik. Biz de basın açıklamamızda buna yer verdik zaten."

"Hukuk sistemi eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecektir"

Bakan Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin olduğunun hatırlatılması üzerine, protestolara katılan, protesto eden herkesin gözaltına alındığı bir durumun olmadığını söyledi.

Toplumu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik görevlilerine karşı baltalarla ya da hukuki ve protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edilemeyecek şeylerle gösterilere katılan kişilerin gözaltına alındığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler hukuk devletinin normal, olağan işleyişi açısından gözaltına alınacaklar ve hukuk sistemi de eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecektir. Ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar hukuk devletinin sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."