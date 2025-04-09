Trump yüzde 104 tarife çekti Çin bomba bir karşılık verdi iPhone fiyatı uçacak

ÇİN'den ticaret savaşını daha da kızıştıracak son dakika kararı geldi. Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. Tarife artışlarının kısa vadede Amerikalı tüketicilere fiyat artışı olarak yansıyacağı öngörülüyor. Yüzde 90'ı Çin'de üretilen iPhone telefonlar 999 dolardan 1538 dolara çıkacak. Rusya'dan da tepki geldi.

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ABD'nin Çin'e getirdiği yüzde 34'lük ek tarifeye Pekin'in aynı oranda artışla karşılık vermesi ve Trump'ın, bu misillemenin geri çekilmemesi halinde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini açıklamasıyla tırmanan restleşmeyle, büyük bir ticaret hacmine sahip iki ülke arasında asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e kadar çıkacak. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ekonomik ayrışmanın küresel ekonomide topyekun durgunluk riskine yol açacağı, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendirecek bir ticaret savaşını başlatacağı öngörülüyor.

Bu gece yürürlüğü giriyor

Çin hükümeti, yaptığı açıklamalarla ABD'nin tarife tehdidine karşı geri atmayacağı mesajını verirken ABD'nin ek tarifesinin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e yükselecek.

Çin de buna son dakika hamlesiyle yanıt verdi. Çin, ABD'den ithal ürünlere yüzde 84 gümrük vergisi getirdi.

ABD Başkanı, tarifeleri bir silah olarak kullanarak, bir yandan ülkesinin dış ticaret açığını kapatırken diğer yandan küreselleşme sürecinde işgücünün daha ucuz, üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu, Çin gibi gelişmekte olan ülkelere kayan imalat sanayi yatırımlarını geri getirmeyi hedefliyor. ABD'nin tarife politikası, ülkenin tüm ticaret ortaklarına yönelik gibi görünse de etkileri bakımından en büyük ekonomik ayrışma Çin ile olacak.

iPhone'ların yüzde 90'ı Çin'den geliyor

ABD şirketleri, özellikle Çin'in güçlü olduğu ve yıllar içinde değer zincirinde yükseldiği teknoloji ürünleri imalatında kritik bir işbirliği içinde. Örneğin ABD'li teknoloji devi Apple'ın tüm dünyada satılan akıllı telefon modeli iPhone'ların yüzde 90'ının son montajı Çin'de yapılıyor. ABD'li şirket son yıllarda tedarik zincirini çeşitlendirerek üretiminin bir kısmını Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere kaydırsa da Çin hala üretiminde merkezi bir rol oynuyor.

ABD, "karşılıklı tarifeler" kapsamında Güneydoğu Asya ülkeleri Vietnam'a yüzde 46, Kamboçya'ya yüzde 49, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Tayland'a yüzde 37 ve Çin'in rakibi Hindistan'a yüzde 26 ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Bu ülkelerden Vietnam, son yıllarda imalat değer zinciri içinde, uluslararası firmalar için yaptığı üretimle öne çıkmıştı. ABD'ye ihracatı, gayrisafi hasılasının yüzde 25'ine ulaşan Vietnam'ın, Trump'ın yeni tarife rejimiyle değişen uluslararası ticaretten en fazla olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

Ticarette kartların yeniden dağıtıldığı bu dönemin, Çin'e, bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliklerini geliştirmek ve alternatif pazarlara açılmak açısından fırsatlar yaratabileceği de öngörülüyor.

RUSYA'DAN TEPKİ GELDİ Trump'ın başlattığı tarife savaşına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tarife politikasının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel kurallarını bozduğunu belirterek "Bu, Washington'un artık uluslararası ticaret hukukuna bağlı kalmak istemediğini gösteriyor." dedi.



KASIRGA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaklaşan fırtınaya dikkat çekti. Erdoğan, "Gümrük tarifelerinden alevlenen ticaret savaşının küresel etki uyandıracağı anlaşılıyor. Herkesi etkileyecek kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak." dedi.

Asıl zararı ABD halkı görecek

Ekonomistler, ABD'de kullanılan tüketici ürünlerinin büyük bölümünün Çin'de üretildiği ve bu üretimin hızla ikame edilemeyeceğine dikkati çekerek, tarifelerden asıl zararı Amerikan vatandaşlarının göreceği uyarısında bulundu.

ABD'deki sektör örgütleri de kaygılarını dile getirdi. Ulusal İmalatçılar Birliği, tarifelerin üretim maliyetlerini artıracağını, yatırımları ve tedarik zincirlerini riske atacağını ve ülkenin imalattaki rekabetçiliğine zarar vereceğini belirtti.

Ulusal Perakende Birliği de tarifelerin faturasını yabancı ülkelerin değil, Amerikan tüketicilerinin ve ithalatçılarının ödeyeceğine işaret etti.

Piyasa araştırma kuruluşu Import Yeti'nin verilerine göre, ABD'nin en büyük perakende market zinciri Wall-Mart'ta satılan ürünlerin yüzde 60'ı Çin'den ithal ediliyor.

Fiyatlar yükselecek

Tarife artışlarının kısa vadede Amerikalı tüketicilere fiyat artışı olarak yansıyacağı öngörülüyor. ABD'nin Yale Üniversitesine bağlı Budget Lab'in verilerine göre, yeni tarifeler, ABD'de fiyatları yılda yüzde 2,3 artırarak ülkede bir hane halkına yılda ortalama 3 bin 800 dolar ek maliyet getirecek.

999 DOLAR OLAN IPHONE 1538 DOLARA ÇIKACAK Buna göre, Kamboçya'da üretilip ABD'de 24 dolara satılan bir bebek kıyafetinin fiyatının 35,76 dolara, Mısır'da üretilip ABD'de 39,98 dolara satılan bir kotun fiyatının 43,98 dolara, Pakistan'da üretilip ABD'de 17,99 dolara satılan bir futbol topunun fiyatı 23,32 dolara, Brezilya'dan ithal edilen ve ABD'de 8,30 dolara satılan bir bardak kahvenin fiyatı 9,13 dolara ve Meksika'da üretilip ABD'de 31 bin 395 dolara satılan SUV model otomobilin fiyatı 39 bin 244 dolara çıkacak. Çin'e uygulanan tarife yalnızca yüzde 54'te kalsa bile, bu ülkede üretilip ABD'de 59 dolara satılan otomobil bebek koltuğunun fiyatı 90,86 dolara, 499 dolara satılan Playstation 5'in fiyatı 768,46 dolara ve 999 dolara satılan son model iPhone'un fiyatı 1538,46 dolara yükselecek.

Amerikan şirketleri de Trump'ın tarife politikasının yaratacağı belirsizliklerin etkilerini şimdiden hissetmeye başladı. Trump yeniden iktidara geldiğinden bu yana ABD borsalarında işlem gören hisseler yaklaşık 10 trilyon dolar değer kaybetti.