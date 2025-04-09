Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Mahmut Tanal' açıklaması

Mahmut Tanal, 8 Nisan akşamından 9 Nisan sabahına kadar Adalet Bakanlığı önünde nöbet tuttu. X hesabından paylaşım yapan Tanal, "Ülkemizin hukuku için nöbetteyiz" dedi. Bakan Tunç, Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını söyledi. Tunç "Keşke önceden haber verseydi, ben onu Bakanlığa davet ederdim." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mahmut Tanal, haber verseydi Bakanlığa davet ederdim"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önündeki eylemine ilişkin ise Bakan Tunç, Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını söyledi. Bakan Tunç, Tanal'la Meclis'te 16 yıl boyunca odalarının yan yana olduğunu anımsattı.

Tanal'ı göremediklerini belirten Tunç, "Yoksa yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı. Direkt makama gelseydi, çay da yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içinde sabaha kadar mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.

Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tunç, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Polat'ın cezaevine alındığı günden bu yana şikayetlerinin devam ettiğini ve her şikayetinde de doktor muayenesinin yapıldığını aktaran Tunç, Adli Tıp Kurumunun bazı tetkikler istediğini ve hastanelerde bu tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Tunç, "Tetkiklerin sonucu Adli Tıp'a intikal ettiğinde, Adli Tıp Kurumu bununla ilgili karar verecek. Bazı yanlış anlamalar da var. Ceza Güvenlik Tedbirleri Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş. Cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek tutuklularla ilgili de düzenleme var. Buna yönelik tam teşekküllü hastane ve Adli Tıp'ça onaylanan bir rapor varsa tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebilir diyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti ziyaret talebi

"DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret etmek için bir talebi oldu mu?" sorusuna ise Bakan Tunç, "İmralı ile ilgili yakınlarının bir görüşme talebi oldu. Orada barındırılan diğer hükümlülerle ilgili de talep oldu. Görüşmeler sağlandı, bayram görüşmesini yaptılar. DEM Parti'nin kurumsal olarak ayrıca şu anda İmralı'yla görüşme talebi söz konusu değil." yanıtını verdi.