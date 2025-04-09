Et fiyatları fren tutmuyor! Kuzu etin fiyatı iyice uçtu neden böyle oldu

Ramazan ayında alınan kararla herkesin et yiyebilmesi adına ithalat ve fiyat sabitleme önlemlerine rağmen fiyatlarda artışın önüne geçilemedi kuzu etin kilogram başına yüzde 8.5 dana eti ise yüzde 7.4 zamlandı. Tavuk fiyatları da 1 yıl içinde yüzde 20 zamlandı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yayınladığı rapora göre, bazı marketlerin et fiyatların sabitlemesine rağmen ramazan ayında kuzu etinin kilogram fiyatı yüzde 8.5 artarak 855 liraya yükseldi. Dana etinin kilogram fiyatı ise yüzde 7.4 zamla 692 liraya ulaştı.

2024 mart ayında dana etinin kilogram fiyatı 517 lira, kuzu etinin ise 638 liraydı. Buna göre bir yılda dana eti yüzde 33.8, kuzu eti ise yüzde 34 zamlandı.

REKOR İTHALAT VAR AMA...

Fiyatların kontrol altına alınması için teşvik edilen hayvan ithalatında rekor artış yaşandı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2010 yılında Türkiye’de ithal damızlık et miktarı 140 bin 5 iken 2023 yılına gelindiğinde bu miktar 1 milyon 82 bin 523’e ulaştı. 2024 yılının ocak ayında ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı 64 bin 217 hesaplanırken, bir yılda yüzde 112 artışla 136 bin 50’ye ulaştı.

NİYE BÖYLE OLDU?

Hayvancılıkta yüksek girdi maliyetlerinin üretimde soruna neden olduğunu kaydeden Gazi Kutlu Nefes’ten Büşra Genel’e konuştu. Kutlu, “Mera alanlarımız ıslah edilmediği için yeterli değil. Besilik hayvan sayımız çok düşük. Ülkemizde her yıl 500 bin yavru buzağı ölüyor. Buzağıları yaşatabilecek politikalar geliştirebilsek bu kadar ithalata gerek kalmayacak” diye ifade etti. OECD verilerine göre 2000-2002 yıllarda tarıma 40.3 milyon dolar destek sağlandığını ifade eden Gazi Kutlu Nefes, 2023-2024 yılları arasında bu desteğin 10.8 milyon dolara düştüğünü belirtti.