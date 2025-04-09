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Elektriğe yeni zam mı gelecek? Bakan Bayraktar cevap verdi

Elektriğe yeni zam mı gelecek? Bakan Bayraktar cevap verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde; 

Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

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