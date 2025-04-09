İstanbul'da huzurevinde çıkan yangına soruşturma! Vali Gül: 4 kişinin durumu ağır

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül; 15 huzurevi sakini, 6 kurum personeli, 3 bekçi ve 3 polis memuru olmak üzere 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını, huzurevi sakinlerinden 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan Maltepe Huzurevi'nde meydana gelen yangına ilişkin ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan, konusunda uzman bilirkişi ekibiyle yangının çıkış nedenine yönelik araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. " ifadesine yer verildi.

Vali Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı"na katılmak için geldiği Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde, Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yangının 05.09'da meydana geldiğini, ilk andan itibaren vali yardımcısı, kaymakam ve ilgili kurum müdürleriyle kriz merkezinde süreci takip ettiklerini aktaran Gül, ekiplerin çok hızlı organize olduğunu, 05.15'te hem itfaiye hem de sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini söyledi.

Gül, huzurevi sakinlerinin kaldığı bir odada çıkan yangının fark edilmesi üzerine tahliye süreçlerinin başladığını belirtti.

Huzurevinin 2 bloktan oluştuğunu kaydeden Gül, şunları söyledi:

"Bir blokta 155 kişi yaşıyor, yangının olduğu blokta da daha bakıma muhtaç olan sakinlerimiz var. Orda da 79 kişi yaşıyor. 79 kişiden 1 kişi izinliymiş. 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Bu hastaneye kaldırılan 15 kişiden 4'ünün biraz daha ağır tedaviye ihtiyaçları var. Diğerleri dumandan etkilenmiş. Aynı zamanda 6 kurum personeli, 3 mahalle ve çarşı bekçimiz, 3 polis memurumuz olmak üzere 12 kişi de bu şekilde yangından etkilenmiş. Hastanede ziyaret ettik, tedavileri devam ediyor. Muhtemelen önemli bir kısmının tedavileri bugün neticelenecek ve taburcu olacaklar. Yangın olan yerde kalan sakinlerimiz sosyal hizmetlerin başka bir kurumuna nakledilecekler. Dolayısıyla da onlara orada hizmet vermeye devam edeceğiz."

Vali Gül, dumandan zehirlenenlere göre yangında yaralananların durumunun daha ağır olduğunu ancak şu an yaralılarda hayati tehlike görülmediğini aktardı.

"Yangına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı"

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "Süreci takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Rabbim görünür, görünmez kaza belalardan milletimizi, devletimizi korusun." dedi.

Gül, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Neyden çıktığını bilmiyoruz, itfaiyenin, bilirkişinin raporuna göre belli olacak. Elektrikten mi sigaradan mı başka bir sebepten mi çıktı bunu itfaiye tespit edecek." şeklinde konuştu.

Olay: Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında 90 kişinin kaldığı huzurevinde 27 kişi dumandan etkilenip çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, kurum sakinlerinin kaldığı odada çıktığı belirlenmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın çıkan Maltepe Huzurevi'ne giderek incelemelerde bulunmuştu.