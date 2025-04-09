BIST 9.428
DOLAR 38,01
EURO 41,96
ALTIN 3.718,71
HABER /  GÜNCEL

Samsun katil anne ile şoke oldu! Öğretmen kızını korkunç bir şekilde öldürdü

Samsun katil anne ile şoke oldu! Öğretmen kızını korkunç bir şekilde öldürdü

SAMSUN'dan gelen haber duyanların kanını dondurdu. 61 yaşındaki anne Sultan Günaydın, tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ı boğazını kırarak öldürdü. Cinayetten sonra 34 yaşındaki kızının bileklerini kesen anne Sultan Günaydın olayı intihar gibi göstermeye çalıştı.

Abone ol

SAMSUN Atakum ilçesi'nden gelen cinayet haberi şoke etti. Esenevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda kurban 34 yaşındaki öğretmen Tuba Bahar Günaydın, katili ise 61 yaşındaki annesi Sultan Günaydın'dı... 2021 yılında eşinden boşanan Tuba Günaydın annesi ile birlikte yaşıyordu. 

Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÖğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın, gece annesi ile tartışma yaşadı. Büyüyen kavga evin banyosunda cinayetle noktalandı. 61 yaşındaki anne Sultan Günaydın kızının önce boğazını sıktı ardından da boynunu kırıp öldürdü. 

Öğretmen olan Sultan Günaydın, 3 yıl önce ağabeyi Hakkari'de şehit düşünce bunalıma girmiş ve eşinden boşanmış. Şehit yakını kadrosu ile Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başlayan Tuğba Günaydın, annesi ile yaşamaya başlamış. Gözünde sorun olan Tuğba öğretmenin kısmı felç geçirdiği ve ayağında sorun kaldığı öğrenildi. 

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN...
Kızını öldüren anne, hapse girmemek için olaya intihar süsü verdi. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın 'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı

ANNENİN İFADESİ: BENİ BANYOYA ÇAĞIRIP...


61 yaşında kızının katili olan Sultan Günaydın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde kızı Tuğba'yı kendisine saldırmakla suçladı. Sultan Günaydın olayı şöyle anlattı:

-" Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızımda banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim"

Polisteki sorgulanması tamamlanan Sultan Günaydın Samsun Adliyesine sevk edildi. (Kaynak: Samsun Gazetesi)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Baharı 10 gün daha unutun! Kar bastıracak MGM 12 ili sıraladı
Foto Galeri Baharı 10 gün daha unutun! Kar bastıracak MGM 12 ili sıraladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone, Sultanlar Ligi Play-Off sürecinde kullanıcılarına özel fırsatlar sunuyor
Vodafone, Sultanlar Ligi Play-Off sürecinde kullanıcılarına özel fırsatlar sunuyor
MediaMarkt Türkiye, 964 kilo kahve posasını döngüsel ekonomiye kazandırdı
MediaMarkt Türkiye, 964 kilo kahve posasını döngüsel ekonomiye kazandırdı
Yıldız Holding'in 2024 cirosu 490,5 milyar lira oldu
Yıldız Holding'in 2024 cirosu 490,5 milyar lira oldu
Rusya'dan açıklama geldi! İstanbul'da kritik toplantı, yeri ve zamanı belli oldu
Rusya'dan açıklama geldi! İstanbul'da kritik toplantı, yeri ve zamanı belli oldu
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi
4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri önemli!
4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri önemli!
Ankara'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Ankara'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Fenerbahçelilerin keyfini kaçıracak istatistik! Galatasaray...
Fenerbahçelilerin keyfini kaçıracak istatistik! Galatasaray...
Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu
Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu
Yılmaz Özdil İBB gösterilerinde tutuklanan öğrenciler için 'delikanlıdır hata yapar' dedi gündem oldu
Yılmaz Özdil İBB gösterilerinde tutuklanan öğrenciler için 'delikanlıdır hata yapar' dedi gündem oldu
Zafer Şahin tek tek sıraladı! CHP’nin kazananları ve kaybedenleri….
Zafer Şahin tek tek sıraladı! CHP’nin kazananları ve kaybedenleri….
Guterres: "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü"
Guterres: "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü"