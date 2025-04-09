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Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi

Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Fırat Epözdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar başkanı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nın talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarıldı. Örgüte ait yayınlar yapan bir internet sitesinde de 15 Eylül 2015'te, Cizre halkına ve sözde Kuzey Kürdistan halkına sahip çıkılarak eylemler yapılması gerektiğine ilişkin yayınlar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, Epözdemir'in HDK'nın Cizre’yle ilgili açıklamalarından sonra kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği öne sürüldü.

Görüntü tespit içeriklerine de yer verilen iddianamede, Epözdemir'in boynunda sarı-kırmızı-yeşil renklerde, ortasında yıldız bulunan terör örgütü PKK'nın sözde bayrağıyla etkinlikte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede yer verilen ifadesinde Epözdemir, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle soruşturmanın baroyu hedef aldığını ileri sürdü.

"Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim"

Örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüten akrabası veya yakını olmadığını söyleyen Epözdemir, "Herhangi bir şekilde PKK/KCK terör örgütü KCK-TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünü silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bağımın olması yaşam şeklime aykırıdır." dedi.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

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