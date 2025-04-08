Şaban Sevinç: Altaylı'nın karakteri budur, CHP umurunda değil

CHP'nin muhtemel cumhurbaşkanı adayları üzerine Fatih Altaylı'nın yorumlarına sert tepki gösteren Şaban Sevinç, sosyal medyadan "Fatih Altaylı denilen yavşak yine bana çatmış" diyerek ağır ifadeler kullandı. Sevinç, "CHP umurunda değil, karakteri budur" sözleriyle Altaylı’nın geçmişini de hedef aldı.

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CHP kurultayında son anda adaylığı kaçıran Berhan Şimşek'in tartıştığı gazeteci Fatih Altaylı ile şimdi de Şaban Sevinç arasında hararetli bir tartışma patlak verdi. Altaylı'nın eleştirisine meslektaşı Sevinç'ten sert karşılık geldi.

ALTAYLI'DAN SEVİNÇ'E ELEŞTİRİ

Fatih Altaylı gündemi değerlendirdiği bugünkü YouTube videosunda CHP'nin adaylık tartışmasına değinirken Şaban Sevinç'e şöyle gönderme yaptı:

''Şaban Sevinç şey demiş; "İmamoğlu olmazsa adaylık Özgür Özel'e doğru gider." Gitmez kardeşim! CHP'nin iki adayı var; bir İmamoğlu, zaten şu anda aday fırsat olursa, iki Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun adaylığı YSK'dan geçmezse, diploma meselesi, diploma komplosu diyeyim, hukuki bir şekilde halledilmezse Mansur Yavaş. Şimdiden başlıyorlar "Efendim Mansur Yavaş kim ya, bu zaten MHP'li, bakın etrafındakilere çok kötü adamlar..." Şimdi bu herkesin egosunu parlatır.''

ŞABAN SEVİNÇ KÜPLERE BİNDİ: "FATİH ALTAYLI DENİLEN 'YAVŞAK'"

Altaylı'nın bu eleştirisi Sevinç'i kızdırdı. Kendisine sosyal medyadan yanıt veren Sevinç şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış. 7-8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti.

Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı.

Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış.



7-8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti.



Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel… — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) April 8, 2025

"KARAKTERİ BUDUR"

Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil.

Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur."

ALTAYLI İLE BERHAN ŞİMŞEK DE TARTIŞMIŞTI

Öte yandan Özgür Özel'in karşısına çıkıp aday olmak isteyen ancak geç kaldığı için aday olamayan Berhan Şimşek'i eleştiren Altaylı'ya yanıt verirken Şimşek şunları söylemişti:

"Hayatın boyunca iktidarların sözcülüğünde başrolünü ve kahramanlığını kimseye kaptırmadın ben 30 yıl sinema yaptım kameranın önünde televizyon stüdyolarında oryantallik yapmadım sen seversin, bu da sana kapak olsun!”