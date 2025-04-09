Yılmaz Özdil İBB gösterilerinde tutuklanan öğrenciler için 'delikanlıdır hata yapar' dedi gündem oldu

Yazar Yılmaz Özdil, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler için "Delikanlıdır hata yapar adı üstünde delikanlı. Bir gençlik hatasıdır olabilir." deyince sosyal medya sallandı. Özdil, dakikalar sonra tartışılan sözleri için "Bundan bağımsız bir şey olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası izinsiz gösterilere karışan öğrencilerin tutukluluğuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 23 Mart günü Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Savcılık, 23 2911 sayılı kanuna muhalefetten 3 yıla kadar hapis talep etti.

Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için muhalafetin çağrıları sürerken muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'in açıklamaları tartışma başlattı.

"Bir gençlik hatasıdır olabilir"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'deki programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdil, "Buradan ben tututuklanmış çocuklarımızı yargılayacak olan haimlere baba olarak gazeteci olarak değil bugün o günleri halen yaşayan eşek herif olarak yalvarıyorum. Delikanlıdır hata yapar adı üstünde delikanlı. Bir gençlik hatasıdır olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu? Bir eşek herif olarak Türkiye'nin hakimlerinden savcılarından rica ediyorum. Evlatlarımızı bırakın. " dedi.

"Bundan bağımsız bir şey olarak söyledim"

Sunucu İpek Özbey'in "Hata değil demokratik hakkını kullanıyor çocuklar değil mi" sözleri üzerine Özdil, "Yanlış anlaşılma olmasın. Çocuklarımızın herhangi bir suçu kusuru olduğu manasında söylemedim. Bundan bağımsız bir şey olarak söyledim" diyerek yanıt verdi.

Tepki yağdı

Özdil'in İBB soruşturmasını ve İmamoğlu gözaltısını protesto için sokağa çıkan öğrenciler için "Delikanlıdır hata yapar." sözlerine tepki yağdı. Kimileri Özdil'i utanç verici bulurken, öğrencilerin eylemlerinde hata olmadığı savunuldu.

X platformunda paylaşılan videonun altına gelen yorumlarda 'Yılmaz Özdil sizi severim ama bu çocuklar anayasal haklarını kullandılar sadece. Burada bir hata söz konusu değil." yorumu yapıldı.

Bir başka kullanıcı da "Yılmaz Özdil sizi severim ama bu çocuklar anayasal haklarını kullandılar sadece. Burada bir hata söz konusu değil." ifadelerine yer verdi.