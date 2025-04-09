Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü. Siviller sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkışmış durumda" açıklamasını yaptı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Guterres, "Bir aydan fazla zaman geçti. Gazze'ye tek bir damla dahi yardım ulaşmadı. Ne gıda var, ne yakıt, ne ilaç, ne de ticari malzeme. Yardım tamamen kesilirken, dehşetin kapıları bir kez daha sonuna kadar açıldı. Gazze, bir ölüm tarlasına dönüştü. Siviller sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkışmış durumda" dedi.

"TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ SON DERECE AZALMIŞTIR"

Ateşkesin sona ermesiyle insani yardımların da durduğuna vurgu yapan Guterres, "Ateşkes, hayat kurtaran yardımların iletilmesini mümkün kıldı. Ateşkes, insani yardım görevlilerinin teslimat yapabildiğini kanıtladı. Haftalar boyunca silahlar sustu, engeller kaldırıldı, yağmalamalar sona erdi ve Gazze Şeridi'nin hemen hemen her noktasına hayat kurtaran yardım malzemelerini ulaştırmamız mümkün oldu. Fakat tüm bunlar, ateşkesin bozulmasıyla sona erdi" dedi.

Gazze'ye geçiş noktalarının kapatıldığını ve yardımların engellendiğini vurgulayan Guterres, "Teslimat kapasitemiz boğulmuş hale gelmiş durumda. BM insani yardım kuruluşlarının başkanları, dün ortak bir açıklama yayınlayarak; 'Gazze'de tüm Filistinlilere yetecek kadar gıda bulunduğuna dair iddialar, sahadaki gerçeklikten uzaktır ve temel ihtiyaç maddeleri son derece azalmıştır' dedi" ifadelerini kullandı.