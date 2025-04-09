ABD Başkanı Trump, ilaç ithalatına da el atacak! Bu sözlerle duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanan tarifelerin yanı sıra yakın zamanda ilaç ithalatına da "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirdi. Trump, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savundu.

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Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde, 2 Nisan'da bildirilen karşılıklı tarifelere ilişkin açıklama yaptı.

İlaç ithalatına ilişkin de "çok yakın zamanda büyük tarifeler açıklanacağını" belirten Trump, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savundu.

Trump, ilaç firmalarına ilişkin, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin açıkladığı tarifeler

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.