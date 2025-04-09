Zafer Şahin tek tek sıraladı! CHP’nin kazananları ve kaybedenleri….

Gazeteci Zafer Şahin, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i kazananlar listesinin en başına yazdı. Şahin yaptığı çarpıcı değerlendirmede CHP'nin kazananlarını ve kaybedenlerini sıraladı...

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. Kurultayda tek aday olan Özel 1171 oy aldı.

Gazeteci Zafer Şahin, CHP'nin kazananları ve kaybedenlerini yazdı. Şahin, kazananlar listesinin zirvesinde Özel'in olduğunu söyledi. Şahin'e göre kaybeden listesinde de ilk sıra da Kılıçdaroğlu yer alıyor. İşte Şahin'in dikkat çeken değerlendirmeleri:

Kazananlar listesinin başında tabii ki Özgür Özel ve ekibi var. Anahtar listesi firesiz onaylandı. Sadece CHP Genel Başkanlığını değil “Cumhurbaşkanlığı adaylığını da” sağlama aldı.

Kazananlar listesinin ikinci sırasında Önder Sav var. 2010’un Kasım ayında kendi elleriyle CHP’nin başına getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 yıl sonra intikamını aldı. CHP’ye kesin dönüş yaptı.

Kurultayda Özel’i ve listesini destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanlarını kazananlar listesinin üçüncü sırasına yazmak lazım. Hepsi bir sonraki dönemde yeniden aday olmayı bu kurultayda garantiledi.

Gelelim kaybedenler listesine…

En başa yazılacak isim elbette ki Kılıçdaroğlu’ndan başkası olamaz. Konjonktür de, kurultayın zamanlaması da aleyhineydi. CHP içinde bir güç merkezi olma iddiası hayli zayıfladı.

Kaybedenlerin listesinin ikinci sırasında Mansur Yavaş var. İmamoğlu’nun cezaevinde olduğu için katılamadığı bir kurultayda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak “Divan Başkanı” bile yapılmadı. Özgür Özel’in kendisi adına DEM Parti’den dilediği “Pamuk şeker “ özründen sonra ikinci darbeyi bu kurultayda yedi. CHP yönetimi kibarca ve bir kez daha Yavaş’a “ Bizimle değilsin” mesajı verdi.

Belki inanması zor ama kaybedenler listesinin üçüncü sırasında Ekrem İmamoğlu var. Özel’in parti içinde ve kamuoyundaki liderlik imajını pekiştiren, önünü “Otoban” gibi açan kurultay zaferi İmamoğlu için bir risk.

Ve Muharrem İnce. O da kaybedenler kulübünün bir üyesi artık. “İnce zaten CHP’nin dışındaydı” diye düşünmeyin. Geri dönmek için çok uğraştı. Ama Özel ve ekibini aşamadı. Hem de İmamoğlu desteğine rağmen. Artık İmamoğlu yok. Özel’in CHP’sinde de İnce’ye yer yok