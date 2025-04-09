Ankara'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16'ya düştü

ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre; Ankara'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 26,19 olarak ölçüldü. Aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20'lere geriledi.

Abone ol

Ankara'daki barajlarındaki su seviyesi endişe verici seviyelere düştü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yayımladığı son verilere göre; barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde ölçüldü.

İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak barajlardan gelen su miktarları yıl boyunca oldukça değişkenlik gösteriyor.

Barajların genel durumu incelendiğinde Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi büyük barajların su seviyeleri düşük kalmaya devam ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynaklarına yönelme konusunda yurttaşları uyarıyor.

'TÜM İLLERDE YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK'

Meteoroloji Uzmanı Kenan Yüksel, Ankara ve yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yüksel, yurt genelinin önümüzdeki günlerde yağışlı sistemin içerisine gireceğini belirterek, "Bugün itibarıyla tüm illerde yağış geçişleri görülecek. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege'den başlayıp iç ve doğu bölgelerinin tamamında yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Günün ilerleyen saatlerinde geceye doğru yağışın cinsinin karla karışık yağmura ve daha yükseklerde kara dönüşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da beklenen hava durumuna da değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Ankara'da yağışların yağmur şeklinde ara ara devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü yağış yok, hava çok bulutlu. Cuma günü ise sabah ve öğlen saatlerinde Ankara'da kar yağışı bekliyoruz. Merkezde kışın görmediğimiz kar yağışını 6 ila 8 saatlik periyotta görebiliriz. Çatı üzerinde ve yerde birkaç santimlik kar kalıntısı olabilir."