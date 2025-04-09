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Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek.

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Lopez, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 1 Ağustos'ta ise Kazakistan'da performans sergileyecek.

Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. 

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