Vodafone, Sultanlar Ligi Play-Off sürecinde kullanıcılarına özel fırsatlar sunuyor

Vodafone, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru olarak Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı ve final serisi süresince kullanıcılarına çeşitli hediyeler kazanma imkanı sağlayacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, dijital kanalları ve mağazaları üzerinden voleybolseverlere mobil internet, bilet indirimi ve çeşitli hediyeler sunacak.

Vodafone, Play-Off maçlarının başlangıcını kutlamak amacıyla tüm müşterilerine Yanımda uygulaması üzerinden mobil internet hediye edecek. Ayrıca, maçlarda kurulacak Şahin Gözü sistemi sayesinde en hızlı servisi tahmin eden Vodafone kullanıcıları 3 gün boyunca geçerli 25 gigabayt mobil internet kazanacak.

Vodafone Red50 tarifesine sahip kullanıcılar, Play-Off maçlarını YouTube üzerinden internet kotalarından yemeden izleyebilecek. Vodafone Pay kullanıcıları, Play-Off maç biletlerini satın alırken 100 lira indirimden faydalanabilecek.

Vodafone, Socrates işbirliğiyle güncel haberler, özel röportajlar ve analizlerin yer aldığı voleybol içeriklerini Yanımda uygulamasının 'Eğlence Yanımda' bölümünde erişime sunacak. Ayrıca, seçili Vodafone mağazalarında Play-Off maç biletleri, voleybol milli takım formaları ve çeşitli markalardan indirim kuponları gibi hediyeler müşterilere sunulacak.

Vodafone, voleybol sponsorluğu kapsamında müşterilerine özel numara kampanyası da başlattı. Vodafone Türkiye Instagram hesabı üzerinden voleybol emojisi gönderen kullanıcılar, kendilerine özel numaralarını rezerve etme şansı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak istediklerini belirtti.

Sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmayı istediklerinin altını çizen Şahin, 'Temel hedefimiz, Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şahin, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off maçları süresince düzenleyecekleri kampanyalarla kullanıcılarına çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacaklarını aktardı.

Voleybol coşkusuna herkesi ortak etmeyi amaçladıklarını belirten Şahin, 'Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.' değerlendirmesini yaptı.