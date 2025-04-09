MediaMarkt Türkiye, 964 kilo kahve posasını döngüsel ekonomiye kazandırdı

Kahve posaları, Wastespresso teknolojileriyle ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, kahve posaları ve atıl talaşlardan üretilen levhalara dönüştürülüyor

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MediaMarkt Türkiye, kahve posalarını ileri dönüşüm teknolojisiyle döngüsel ekonomiye kazandırarak, karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezi'nde başlayan, bu yıl ise şirketin Türkiye'deki ilk konsept mağazası İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs'tan bu yana 964 kilogram kahve posası döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

Türkiye'de veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan sosyal girişim Wastespresso işbirliğiyle dönüştürülen kahve posaları, birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyomalzemelere dönüştürülüyor.

Projeye şirketin katıldığı etkinlikler de dahil edilerek etkinlik süresince ikram edilen kahvelerin posaları da ileri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzenli olarak toplanan kahve posaları, Wastespresso teknolojileriyle ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, ve atıl talaşlardan üretilen levhalara dönüşerek tekrardan kullanıma sunuluyor.

Şirketin kahve standı açtığı etkinliklerde de kahveler, posalardan ileri dönüştürülmüş bu çok kullanımlık bardaklarla ikram ediliyor.

Projeyle, çalışanları ve kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmayı amaçlayan şirket, döngüsel ekonomiye de fayda sağlamak istiyor.

MediaMarkt Türkiye, gelecek dönemde, diğer uygun mağazalarını da projeye dahil etmeyi planlıyor.