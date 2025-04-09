BIST 9.428
DOLAR 38,01
EURO 41,96
ALTIN 3.718,71
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt Türkiye, 964 kilo kahve posasını döngüsel ekonomiye kazandırdı

MediaMarkt Türkiye, 964 kilo kahve posasını döngüsel ekonomiye kazandırdı

Kahve posaları, Wastespresso teknolojileriyle ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, kahve posaları ve atıl talaşlardan üretilen levhalara dönüştürülüyor

Abone ol

MediaMarkt Türkiye, kahve posalarını ileri dönüşüm teknolojisiyle döngüsel ekonomiye kazandırarak, karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezi'nde başlayan, bu yıl ise şirketin Türkiye'deki ilk konsept mağazası İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs'tan bu yana 964 kilogram kahve posası döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

Türkiye'de veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan sosyal girişim Wastespresso işbirliğiyle dönüştürülen kahve posaları, birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyomalzemelere dönüştürülüyor.

Projeye şirketin katıldığı etkinlikler de dahil edilerek etkinlik süresince ikram edilen kahvelerin posaları da ileri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzenli olarak toplanan kahve posaları, Wastespresso teknolojileriyle ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, ve atıl talaşlardan üretilen levhalara dönüşerek tekrardan kullanıma sunuluyor.

Şirketin kahve standı açtığı etkinliklerde de kahveler, posalardan ileri dönüştürülmüş bu çok kullanımlık bardaklarla ikram ediliyor.

Projeyle, çalışanları ve kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmayı amaçlayan şirket, döngüsel ekonomiye de fayda sağlamak istiyor.

MediaMarkt Türkiye, gelecek dönemde, diğer uygun mağazalarını da projeye dahil etmeyi planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıldız Holding'in 2024 cirosu 490,5 milyar lira oldu
Yıldız Holding'in 2024 cirosu 490,5 milyar lira oldu
Rusya'dan açıklama geldi! İstanbul'da kritik toplantı, yeri ve zamanı belli oldu
Rusya'dan açıklama geldi! İstanbul'da kritik toplantı, yeri ve zamanı belli oldu
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıl hapis istendi
4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri önemli!
4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri önemli!
Ankara'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Ankara'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Fenerbahçelilerin keyfini kaçıracak istatistik! Galatasaray...
Fenerbahçelilerin keyfini kaçıracak istatistik! Galatasaray...
Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu
Jennifer Lopez Türkiye'de iki konser verecek! Tarih belli oldu
Yılmaz Özdil İBB gösterilerinde tutuklanan öğrenciler için 'delikanlıdır hata yapar' dedi gündem oldu
Yılmaz Özdil İBB gösterilerinde tutuklanan öğrenciler için 'delikanlıdır hata yapar' dedi gündem oldu
Zafer Şahin tek tek sıraladı! CHP’nin kazananları ve kaybedenleri….
Zafer Şahin tek tek sıraladı! CHP’nin kazananları ve kaybedenleri….
Guterres: "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü"
Guterres: "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü"
ABD Başkanı Trump, ilaç ithalatına da el atacak! Bu sözlerle duyurdu
ABD Başkanı Trump, ilaç ithalatına da el atacak! Bu sözlerle duyurdu
Şaban Sevinç: Altaylı'nın karakteri budur, CHP umurunda değil
Şaban Sevinç: Altaylı'nın karakteri budur, CHP umurunda değil