Baharı 10 gün daha unutun! Kar bastıracak MGM 12 ili sıraladı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışlar büyük oranda sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu’da ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.