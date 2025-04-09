Baharı 10 gün daha unutun! Kar bastıracak MGM 12 ili sıraladı
Meteoroloji, yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı. 12 il için de sarı kodlu alarm verdi. Günlerce sürecek yağışın ardından bahar mevsiminin eksini göstereceği tarih de belli oldu. İşte 9 Nisan 2025 hava durumu ve uzun vadeli meteorolojik tahminler...
Beklenen bahar rötar yaptı. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilde kış etkisinin süreceği ve bazı illerde 4 gün boyunca kar yağışının etkisini göstereceği kaydedildi. İşte kar yağışının beklendiği iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 9 Nisan 2025 tarihli tahminlerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken baz bölgeler günlerce kar yağışının etkisi altında olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışlar büyük oranda sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu’da ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
SEL BASKINI VE KAR ALARMI
Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari illeriyle birlikte Antalya'nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.