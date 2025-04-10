Annesinin öldürdüğü öğretmen Tuğba Günaydın toprağa verildi

Annesi tarafından boğularak öldürülen öğretmen Tuğba Günaydın Malatya'da defnedildi. Cinayeti işleyen annesi Sultan Günaydın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SAMSUN'da annesi tarafından boğularak öldüren 34 yaşındaki öğretmen Tuba Günaydın toprağa verildi. Tuğba Günaydın, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kızını öldüren 61 yaşındaki anne Sultan Günaydın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Korkunç olay Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÖğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın, gece annesi ile tartışma yaşadı. Büyüyen kavga evin banyosunda cinayetle noktalandı. 61 yaşındaki anne Sultan Günaydın kızının önce boğazını sıktı ardından da boynunu kırıp öldürdü.

Kızını öldüren anne, hapse girmemek için olaya intihar süsü verdi. Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın cinayete kurban gittiği yapılan otopsi ile belirlendi...

Kızım beni banyoya çağırdı...

61 yaşında kızının katili olan Sultan Günaydın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde kızı Tuğba'yı kendisine saldırmakla suçladı. Sultan Günaydın olayı şöyle anlattı:

-" Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızımda banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim"