Çin ABD'ye resti çekti! Bu savaşta sonuna kadar varız!

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma için kendisini aramayan Çin'e gümrük tarife oranını toplamda yüzde 125 artırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı, 'ABD'nin tarife ve ticaret savaşına sonuna kadar cevap vereceklerini' duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin haricindeki ülkelere uygulamaya karar verdiği ek gümrük vergi tariflerini 90 gün ertelediğini, Pekin'e yönelik tarifeyi ise yüzde 104'te yüzde 125'e çıkardığını duyurdu. Trump'ın vergilerine karşılık geri adım atmayacaklarını her fırsatta dile getiren Çin'in Dışişleri Bakanlığından yapılan yeni açıklamada da benzer ifadeler yer aldı.

ÇİN: KAVGADAN KORKMUYORUZ!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ''ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar cevap verecek'' ifadelerini kullandı. Bakanlık, Çin'in ABD ile kavga etmek istemediğini ancak Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin devam etmesi halinde kavga etmekten de korkmadığını söyledi.

''ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar cevap verecek'

Bakanlık sözcüsü Lin Jian, düzenli düzenlediği basın toplantısında, "ABD davası halkın desteğini kazanamaz ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır" dedi.

TRUMP: ÇİN YANLIŞ YAPIYOR

Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen bir etkinlikte, Çin'in gibi misilleme yapan ülkelerin yanlış yaptığını söyledi. Anlaşma yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve adil olmak kaydıyla herkesle anlaşabileceklerini söyleyen Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Çin'in mevcut küresel ticaret sistemini tarihte en fazla suistimal eden ülke olduğunu savunan Trump, "Birileri benim yaptığımı yapmak zorundaydı. Onları durdurmak zorundaydılar çünkü bu sürdürülebilir değildi." diye konuştu.

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Çin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı gümrük vergisi" uygulaması ile başlayan ticaret savaşını daha da kızıştıracak bir hamle geldi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD mallarına 10 Nisan itibariyle uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarıldığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı da 12 ABD şirketine ihracat kontrolü uygulama kararı alındığını ve 6 ABD şirketinin daha güvenilmez kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

''HATA ÜZERİNE HATA''

Çin Devlet Konseyi Vergi Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Washington'un Pekin'i hedef alan gümrük vergileri eleştirilerek, "ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi şekilde zarar veren hata üzerine hata niteliğinde bir uygulamadır" denildi.