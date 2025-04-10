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Bakanlık çocuklar için tehlikeli dedi uyardı: O ürünler toplatılıyor

Bakanlık çocuklar için tehlikeli dedi uyardı: O ürünler toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen bir kırtasiye ürününün satışını durdurdu. Ürün, piyasadan toplatılacak.

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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet kırtasiye ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından, bir adet kırtasiye ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit edildi. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

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