BIST 9.276
DOLAR 37,95
EURO 41,98
ALTIN 3.818,27
HABER /  EKONOMİ

Pegasus, İstanbul'dan Cezayir'e uçuş başlatacak tarih belli oldu

Pegasus, İstanbul'dan Cezayir'e uçuş başlatacak tarih belli oldu

Pegasus Hava Yolları, 23 Mayıs'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, Türkiye'yi bağlayan uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, son olarak uçuş ağına, Cezayir'in aynı adı taşıyan başkenti Cezayir'i de ekledi. Haftada 5 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Pegasus'un İstanbul'dan Cezayir kentine düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir Havalimanı'na pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri 11.10'da, Cezayir Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na da yine aynı günlerde 14.05'te düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerin sevgilisi Hayati İnanç'a kritik görev! Erdoğan atadı
Gençlerin sevgilisi Hayati İnanç'a kritik görev! Erdoğan atadı
New Holland, Konya Tarım Fuarı'nda traktör ve ekipmanları için kampanya sundu
New Holland, Konya Tarım Fuarı'nda traktör ve ekipmanları için kampanya sundu
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Fethiye'de tekneler yanıyor!Karadan ve denizden müdahale...
Fethiye'de tekneler yanıyor!Karadan ve denizden müdahale...
Trump'ın yeni kararıyla 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı
Trump'ın yeni kararıyla 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı
Galatasaray Samsunspor'a konuk olacak: Cimbom'da eksik var mı?
Galatasaray Samsunspor'a konuk olacak: Cimbom'da eksik var mı?
Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı sebep Flaş Haber çıktı
Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı sebep Flaş Haber çıktı
Denizli'de korkunç kaza sürücü feci şekilde can verdi
Denizli'de korkunç kaza sürücü feci şekilde can verdi
ABD-Çin gerilimi büyüyor! Çin vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı
ABD-Çin gerilimi büyüyor! Çin vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı
Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde
Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde
O ilde okullar tatil edildi! Valilik duyurdu
O ilde okullar tatil edildi! Valilik duyurdu
Macron’dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm için adım atılabilir
Macron’dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm için adım atılabilir