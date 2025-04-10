Trump'ın yeni kararıyla 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ülkelere ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu açıklaması, ABD borsalarında keskin yükselişe neden oldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güçlü artışlar kaydederken, büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 6 ila 14 arasında değerlendi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin açıklamaları ABD borsalarında uzun zamandır beklenen rahatlama rallisini tetikledi.

Sadece 10 dakika içinde şirketlerin piyasa değerinin 4 trilyon dolar artması dikkati çekti.

TSİ 21.31 itibarıyla Dow Jones endeksi yüzde 6,6 artışla 40.133,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 7,08 değer kazancıyla 5.341,336 puana yükseldi.

Büyük teknoloji hisselerinin hakim olduğu Nasdaq endeksi yüzde 9,8 artarak 16.715,48 puan seviyelerinde seyrediyor.

Günün erken saatlerinde düşen dolar da Trump'ın tarifelere ilişkin söz konusu açıklamasının ardından Jpon Yeni ve diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Tarife anlaşmazlığı günlerdir dünya çapında hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturarak, hisse fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açıyordu.

"Muhteşem yedili" hisseleri yükseldi

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisseleri de Trump'ın açıklamasıyla yükseldi. Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple ve Tesla hisseleri kısa sürede yüzde 6,4 ila 14 arasında artış gösterdi.

Delta Air Lines ve United Airlines hisselerinin her biri yüzde 19 artarken, American Airlines yüzde 13'ten fazla değer kazandı.

Amerikan perakende şirketi Walmart’ın hisseleri ise yüzde 10’dan fazla arttı.

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.