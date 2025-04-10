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27 ilde operasyon! 237 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart döneminde 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 118'inin tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda, 19-27 Mart tarihleri arasında 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, 237 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 118'inin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemize aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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