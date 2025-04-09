Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullandığı skandal ifadelerine bir yenisini daha ekledi. AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor" açıklamasında bulundu.

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İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarının ardından gözü dönmüş bir şekilde hem millet iradesine hem milli ekonomiye hem de Türkiye'nin birliğine saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı haddi aşan ifadelerine devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediyesi’nin önünde miting düzenledi. Özel, burada gerçekleştirdiği konuşmada skandal sözlerle milli iradeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bütün Türkiye'ye ilan ediyorum, Tayyip Erdoğan hem cuntacıdır hem de Amerikan mandasının bir numaralı savunucusudur." ifadelerini kullanan Özgür Özel'e karşı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası paylaşımda bulundu.

Hamza Dağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye’yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor."

TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Özel'in skandal ifadeleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, ‘Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.’ ifadelerini kullanmıştı.