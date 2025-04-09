Trump açıkladı, Çin'e vergi yüzde 125'e yükseltildi

ABD Başkanı Donald Trump Çin’e yönelik vergileri yine yükseltti. Gümrük vergisi derhal geçerli olmak üzere %125 oldu.

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump Çin’e yönelik vergileri yine yükseltti. Gümrük vergisi derhal geçerli olmak üzere %125 oldu.Tüm dünyanın geri kalanına vergiler 90 gün durduruldu. sadece %10 oranı geçerli olacak

Trump şu açıklamaları yaptı: Çin’in dünya piyasalarına göstermiş olduğu saygısızlıktan ötürü, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin’e uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere %125’e yükseltiyorum.

Umuyorum ki Çin, yakında bir gün, ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu anlayacaktır.

Öte yandan, ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, para birimi manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularla ilgili çözüm arayışı doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle müzakere yapmak için 75’ten fazla ülke bizimle temasa geçmiş bulunuyor.

Çin'in dışındaki ülkeler için 90 günlük ara verdi

Bu ülkelerin hiçbirinin, güçlü tavsiyeme uyarak, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı hiçbir şekilde misilleme yapmamış olması nedeniyle, 90 günlük bir ARA verilmesini ve bu süre boyunca önemli ölçüde düşürülmüş karşılıklı bir gümrük vergisi — %10 — derhal geçerli olacak şekilde onayladım.

ABD PİYASALARI UÇUŞA GEÇTİ

Yunus Paksoy'un açıklamasına göre; Trump’ın gümrük vergilerine 90 günlük ara haberi sonrası ABD piyasaları uçuşa geçti.