Emre Kongar'dan İpek Özbey'e RTÜK tepkisi

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Gazeteci İpek Özbey’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüşmesine tepki gösterdi. Kongar, "RTÜK Başkanı’nın iletisindeki yorum hiç yakışmamış" dedi.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülleri dün yapılan törenle sahiplerini buldu. Gazeteci İpek Özbey, "Röportaj, Araştırma, TV Haberleri" dalında “Katili herkes biliyor” haberiyle ödül aldı. Öte yandan Özbey, 7 Nisan'da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile yan yana geldi. Şahin o anları, şu sözlerle paylaştı:

"Değerli meslektaşım Gazeteci İpek Özbey'i kurumumuzda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Kendisiyle medya sektörümüzün içinde bulunduğu süreçleri, yayıncılık etiğinin önemini ve üzerimize düşen sorumlulukları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Medya camiamızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya, ülkemizin iletişim ekosistemini güçlendirmek için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum"

EMRE KONGAR'DAN TEPKİ

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özbey'e tepki gösterdi. Kongar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İpek Özbey, üstelik, Felsefe Hocası Babam’a ve bana iftira atan, FETÖCÜ’lükten dolayı gözaltına alınan ve yaşından ötürü serbest bırakılması için sosyal medyada tavır koyduğum, DÖNEK Hilmi Yavuz’a 2025 ödülü veren PEN’in de Genel Sekreteri. Yakışmamış. Hele RTÜK Başkanı’nın iletisindeki yorum hiç yakışmamış!"