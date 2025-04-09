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Özgür Özel'in 'Erdoğan İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldı' iddiası tepki çekti

Özgür Özel'in 'Erdoğan İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldı' iddiası tepki çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldı" iddiası tepki çekti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepkileri çekecek yeni açıklamalar geldi.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası Özel, tansiyonu yükselten sözlerine yenilerini ekledi. Özel'in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

İBB soruşturmasıyla ilgili Türkiye'yi dünyaya şikayet etmekle eleştirilen Özel, bu kez de Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'a sorduğunu iddia etti.

"Erdoğan, İmamoğlu'nu tutuklamadan önce Trump'a soruyor"

Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel ve Davutoğlu görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Özel, "Erdoğan, İmamoğlu'nu tutuklamadan önce Trump'a soruyor. Trump 'sakıncası yok' deyince, tutuklamayı gerçekleştiriyor. Suçüstü yakalanınca da ne diyeceğini bilmiyor. Amerika'dan icazet alan, Amerikan mandası peşindedir. Biz Türkiye'yi dışarı şikayet ediyormuşuz. Hak ihlallerinde insan hakkı ihlallerinde demokrasinin askıya alınması meselelerinde sorun milli mesele bir ülkenin içişi değildir. Bütün dünyayı ilgilendirir. Çünkü demokrasi insanlığın ortak kazanımıdır." dedi.

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