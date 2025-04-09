28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti

Ankara'da 28 yaşındaki vatandaş sahte içkiden zehirlenmesi sebebiyle kaldırıldığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veriyordu. O vatandaştan bugün acı haber geldi. Hayatını kaybeden vatandaşın, hastaneye getirildiğinde gözleri açık olmasına rağmen 'gözlerim görmüyor' şeklinde bağırdığı öğrenildi.

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Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç (28), rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, iki ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taha Adem Koç'un yakını Cemal Özberk, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini öne sürdü.

Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu." diye konuştu.