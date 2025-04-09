BIST 9.343
DOLAR 38,01
EURO 42,15
ALTIN 3.735,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti

28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti

Ankara'da 28 yaşındaki vatandaş sahte içkiden zehirlenmesi sebebiyle kaldırıldığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veriyordu. O vatandaştan bugün acı haber geldi. Hayatını kaybeden vatandaşın, hastaneye getirildiğinde gözleri açık olmasına rağmen 'gözlerim görmüyor' şeklinde bağırdığı öğrenildi.

Abone ol

Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç (28), rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, iki ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taha Adem Koç'un yakını Cemal Özberk, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini öne sürdü.

Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt
Ukrayna, Rusya için savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdi
Ukrayna, Rusya için savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdi
İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu
İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu
Trump yüzde 104 tarife çekti Çin bomba bir karşılık verdi iPhone fiyatı uçacak
Trump yüzde 104 tarife çekti Çin bomba bir karşılık verdi iPhone fiyatı uçacak
Fahiş fiyata geçit yok: Korsan taşımacılığa ceza yağdı
Fahiş fiyata geçit yok: Korsan taşımacılığa ceza yağdı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Teknik direktör Ersun Yanal'ı kahreden ölüm
Teknik direktör Ersun Yanal'ı kahreden ölüm
CHP’de ilk kez engelli kotası uygulandı.... Baran Seyhan PM'ye seçildi
CHP’de ilk kez engelli kotası uygulandı.... Baran Seyhan PM'ye seçildi
BBP lideri Mustafa Destici, Özel'in tepki çeken 'cunta' çıkışıyla ilgili konuştu
BBP lideri Mustafa Destici, Özel'in tepki çeken 'cunta' çıkışıyla ilgili konuştu
Doğu Perinçek: İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada
Doğu Perinçek: İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada