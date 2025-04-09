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BBP lideri Mustafa Destici, Özel'in tepki çeken 'cunta' çıkışıyla ilgili konuştu

BBP lideri Mustafa Destici, Özel'in tepki çeken 'cunta' çıkışıyla ilgili konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletin çoğunluğunun oyuyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, hükümeti ve yargı çevrelerini hedef alan 'cunta' ifadesi bize göre millet iradesine ve bağımsız yargıya karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve hakarettir." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs'ta bazı ülkelerin büyükelçilik açmasına tepki gösteren Destici, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi üç ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanımayıp tam bunun karşısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine büyükelçi ataması gerçekten onlar adına büyük bir talihsizlik, bizim açımızdan da büyük bir hayal kırıklığı oldu." diye konuştu.

Destici, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki temsilcilerin, Türk Devletleri Teşkilatını acilen toplantıya çağırması, durumun Türkiye ve Türk milleti açısından hassasiyetini üye ülkelere ciddi şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına üyeliği kesin olarak kabul edilmelidir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Destici, şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletin çoğunluğunun oyuyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, hükümeti ve yargı çevrelerini hedef alan 'cunta' ifadesi bize göre millet iradesine ve bağımsız yargıya karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve hakarettir."

Destici, sokakların kavga alanına dönüştürülmesinden vazgeçilmesini isteyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın şimdi ne deniyor? 'Gençlerimiz serbest bırakılsın.' Sen sebep oldun o gençlerin şu anda tutuklanmasına, içeri girmesine. Sınavlarına giremediler, belki okullarından atılacaklar, belki uzun yıl, uzun aylar tutuklu kalacaklar. Siz sebep oldunuz. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi menfaatleriniz için gençlerin geleceğini yaktınız. Annelerin yüreğini acıttınız. Siz sebep oldunuz. Kendi hırsınıza gençleri alet ettiniz."

"İvedilikle Çin'den olan ithalatımızı durduralım"

Türkiye'nin dış ticaret açığının birkaç ülkeyle olan ticaretten kaynaklandığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Size bir örnek vereyim; Çin ile Türkiye, biz Çin'den 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz, Çin'e sadece 3,5 milyar dolarlık satış yapıyoruz. Yani sadece Çin'le olan dış ticaretimizi dengelesek bizim cari açığımız yok, bitti. Üstelik biz Çin'den petrol, doğal gaz, elektrik de almıyoruz. Yani, zaruri değiliz onunla ticaret yapmaya. Üstelik Çin, Doğu Türkistan'da her gün binlerce masum Türk'ü, Müslüman'ı katlediyor, asimile ediyor, fikri soykırım yapıyor.

Biz daha önce de haykırdık bunu, yine söylüyoruz, başta Doğu Türkistan'a yaptığı zulüm için ve daha sonra da dış ticaret açığımızı kapatmak için ivedilikle Çin'den olan ithalatımızı durduralım."

Özgür Özel ne demişti?

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, medyanlar, irade, halkındır, milletindir, bizimle birliktedir. O cunta bugün arkadaşlarımızı cezaevlerinde esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir Cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşruiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür" demişti.

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