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Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?

Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan geçen ay gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin Adli Tıp Kurumu raporu çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) verilen testlerin sonucu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAMIŞLAR

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı.

Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır." dedi.

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